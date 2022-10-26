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الأربعاء، 26-10-2022 01:04 م

الكويت.. أستاذ يطعن زميله داخل مدرسة-صور

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الوكيل الإخباري - أثارت حادثة طعن في إحدى مدارس الكويت ضجة كبيرة على مواقع التواصل، حيث تحول خلاف شخصي بين معلمين كويتيين في إحدى المدارس إلى مشاجرة أدت لإصابة أحدهما بطعنات متفرقة، وتم نقله على للعناية المركزة في حالة حرجة، بينما وصفت وزارة التربية الحادثة بأنها “فردية”.

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نشب خلاف بين معلمي تربية بدنية بإحدى المدارس الابتدائية التابعة لمنطقة الجهراء التعليمية، ما أدى إلى تبادلهما الضرب خارج أسوار المبنى التعليمي، وتدخل زملاؤهما لفض الاشتباك والصلح بينهما داخل المدرسة.

 

وبعد انتهاء فض الاشتباك وعلى غفلة تسلل أحد المعلمين وأحضر سكينا وطعن زميله عدة طعنات، حسب القبس.

وقام المعلم بطعن زميله 3 طعنات على مرأى ومسمع مدير وإدارة المدرسة الكويتية .

 

وأثارت الحادثة ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، وطالب عدد من النشطاء باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، بعد نقل المصاب إلى العناية المركزة في حالة حرجة.

 

 

صوت بيروت انترناشونال 

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