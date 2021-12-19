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الأحد، 19-12-2021 09:47 ص

الكويت.. الاعدام لأثيوبية قتلت هندية لسبب غريب

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الوكيل الإخباري - قضت دائرة الجنايات بالمحكمة الكلية في الكويت، بإعدام أثيوبية قتلت زميلتها الهندية طعناً بالسكين أول أيام رمضان الماضي في منطقة عبدالله المبارك لسبب غريب.

وكشفت صحيفة «الرأي» الكويتية انه في شهر رمضان الماضي، كانت منطقة عبدالله المبارك قد شهدت جريمة قتل لسبب غريب، حين أقدمت وافدة أثيوبية على قتل زميلتها وهي هندية الجنسية طعناً بالسكين أثناء عملهما معاً في منزل أسرة كويتية.

واعترفت القاتلة لأجهزة الأمن الكويتية إنها سددت للمجني عليها عدة طعنات؛ بسبب خلاف على توزيع مهام العمل في المطبخ، بين جلي الصحون او تنظيف الارضية.

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المصدر - البيان 

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