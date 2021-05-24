الإثنين 24-05-2021
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الإثنين، 24-05-2021 01:55 م

الكويت.. انتحار سجين باستخدام سلك كهربائي في زنزانته

سجون


الوكيل الإخباري - قالت وزارة الداخلية الكويتية في بيان أصدرته يوم أمس الأحد، إن سجيناً في قضية مخدرات بالسجن المركزي أقدم على الانتحار. مشيرة إلى أن السجين كان يعاني من اضطرابات نفسية، ولديه ملف ومراجعات في مستشفى الطب النفسي.

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وأشارت الوزارة إلى أنها بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر محلية لم تسمها أن المنتحر استخدم سلكاً كهربائياً في عملية الانتحار، إذ قام بربطه في أعلى سرير نومه ومن ثم أحكم غلقه على رقبته، وعلق نفسه حتى فارق الحياة.


وأفاد حساب "أمن ومحاكم" الكويتي والمعني بالأخبار الأمنية والقضائية، بأن السجين المنتحر "من إحدى الجنسيات الخليجية وهو في العقد الخامس من عمره".

 

البيان


 




 

 


 

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