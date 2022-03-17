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الخميس، 17-03-2022 10:22 ص

الكويت..تفاصيل انتحار قاتل الأسرة الكويتية في العارضية

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الوكيل الإخباري - أقدم المتهم الهندي قاتل عائلة كويتية مكونة من الزوج والزوجة وابنتهما في منطقة العارضية، على إنهاء حياته منتحراً داخل السجن المركزي مساء أمس.

وقال مصدر أمني كويتي : إن المتهم الهندي شنق نفسه داخل العنبر المحتجز بداخله.

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وأضاف، أن المتهم قام باستخدام قطعة قماش وشنق نفسه في السرير المكون من دورين داخل الزنزانة، حيث أحكم غلقها على رقبته حتى فارق الحياة.


وأشار المصدر ، وفقا لصحيفة القبس ؛ إلى أن قيادات السجن المركزي فتحت تحقيقاً موسعاً للوقوف على كيفية انتحاره، وجرى إبلاغ النيابة العامة بالواقعة للمعاينة ومباشرة تحقيقاتها.

 

 

البيان 

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