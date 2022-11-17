الخميس 17-11-2022
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الخميس، 17-11-2022 02:19 م

الكويت .. تفاصيل مقتل سيدة على يد ابنها بـ 36 طعنة

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الوكيل الإخباري-كشف تقرير الأدلة الجنائية بشأن جريمة قتل سيدة باكستانية على يد ابنها في منطقة أم الهيمان بالكويت، إلى أن المتهم سدد 36 طعنة في أنحاء متفرقة من جسد أمه لأسباب غير معروفة، خاصة وأنه لم يكن هناك أحد داخل المنزل باستثناء الأم والابن، فيما كانت شقيقة الجاني خارج المنزل، ولدى عودتها فوجئت بأمها جثة هامدة وغارقة في دمائها.

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وقال مصدر أمني لـ«الأنباء الكويتية»: إن التحاليل التي أجريت على المتهم لم تثبت كونه متعاطيا لأي مواد مخدرة أو أنه لم يكن في وعيه، مشيرة إلى أنه لدى القاتل ملف في الطب النفسي ويعاني من مرض انفصام شخصية يجعله في بعض الأحيان غير مدرك لما يصدر عنه من تصرفات.


وكشفت التحقيقات التي قام بها رجال إدارة بحث وتحري محافظة الأحمدي عن أن المتهم تنتابه حالات انفصام كثيرة، لذا فإن الأسرة خصصت له سكنا مستقلا داخل منزل العائلة خوفًا من تصرفاته.


بينما كشفت التحقيقات عن أن رجال المباحث عثروا على أداة الجريمة المستخدمة وأن حالة المتهم واضطرابه الشديد لم تمكن رجال المباحث من الوقوف على أسباب ما صدر عنه، حيث تمت إحالته إلى الطب النفسي صباح أمس لتقديم الرعاية الصحية.



المصري اليوم

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