السبت 14-08-2021
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السبت، 14-08-2021 12:44 م

الكويت.. حريق يودي بحياة 3 أشخاص‎‎

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الوكيل الإخباري- توفي ثلاثة عمال آسيويين وأصيب خمسة آخرون، إثر حريق اندلع فجر اليوم السبت، في سكن للعمال بمنطقة العبدلي الزراعية في الكويت، وفق ما ذكرت قوة الإطفاء العام.

ونقلت صحيفة ”القبس“، عن إدارة العلاقات العامة والإعلام في القوة، قولها في بيان صدر عنها، إن ”فرق الإطفاء هرعت من مراكز العبدلي والصبية بعد ورود بلاغ إلى غرفة العمليات باندلاع الحريق“، موضحة أن ”الحريق اندلع في سكن للعمال تبلغ مساحته 200 متر مربع“.

وسيطرت فرق الإطفاء على الحريق، بينما نقلت سيارات الإسعاف المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، في حين فتحت الجهات المختصة تحقيقا في الحادث للوقوف على ملابساته وأسبابه، وفق الصحيفة.

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المصدر: ارم

 




 

 


 

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