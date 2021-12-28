الثلاثاء 28-12-2021
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الثلاثاء، 28-12-2021 10:00 ص

الكويت.. محكمة استئناف تؤيد إعدام وافد مصري قتل كفيله

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الوكيل الإخباري - أيدت محكمة استئناف كويتية حكما أوليا يقضي بالإعدام شنقا لوافد مصري أقدم على قتل كفيله "عمدا مع سبق الإصرار والترصد".

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واستجوب رجال المباحث حارس البناية الذي أفاد بأن المجني عليه كان برفقة مقيم لا يعرفه، وبالاستعانة بهاتف القتيل وجدت اتصالات مع شخص تبين أنه على كفالته، فتم تحديد هويته وموقع وجوده وجرى إلقاء القبض عليه.

واعترف الجاني بجريمته، مبينا أنه أقدم على قتل المجني عليه نتيجة خلافات مالية بشأن تجديد إقامته، وأنه اتجه بعد ارتكاب الجريمة إلى مسكنه في منطقة جليب الشيوخ وأخفى السكين هناك ثم استبدل ملابسه واتجه إلى مسكن قريب له في منطقة الفحيحيل.

المصدر - البيان 

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