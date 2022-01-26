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الأربعاء، 26-01-2022 04:50 م

الكويت.. وفاة عاملة منزلية حاولت النجاة من حريق

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الوكيل الإخباري - ألقت عاملة منزلية بنفسها من الطابق الثاني، هرباً من حريق شب في منزل مخدوميها، فيما أصيب ثلاثة أطفال وأمهم بالاختناق جراء الأدخنة المتصاعدة من الحريق.

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وجاء في بيان للدفاع المدني الكويتي "قوة الإطفاء"، اليوم الأربعاء: "شب حريق في منزل بمنطقة العارضية فجر اليوم الأربعاء أسفر عن وفاة عاملة وإصابة ثلاثة أطفال ووالدتهم بالاختناق، وأوضحت الإدارة أن بلاغاً ورد إلى إدارة العمليات المركزية يفيد باندلاع حريق تسبب في احتجاز امراءة و3 من أطفالها وعاملة".

 

وأضاف البيان: "هرعت فرق الإطفاء من مراكز العارضية وجليب الشيوخ، وتبين أن الحريق في الدور الأرضي، والعاملة ألقت بنفسها من الدور الثاني قبل وصول فرق الإطفاء للموقع، ما تسبب بتعرضها لإصابات خطيرة نقلت على إثرها للمستشفى وتوفيت هناك، فيما شرعت فرق الإطفاء في إنقاذ المحتجزين وتسليمهم للطوارئ الطبية، وتمت السيطرة على الحريق وأصيب أحد ضباط الإطفاء بحروق في اليد.. هذا وقد باشرت إدارة تحقيقات الحوادث التابعة لقوة الإطفاء العام بالتحقيق لمعرفة ملابسات الحادث".

 

البيان

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