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الإثنين، 31-07-2023 01:12 م

اللحظات الاولى للعثور على الشاب الفلسطيني الشناوي متوفياً بعد فقدانه لأيام - فيديو

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الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل في فلسطين مقطع فيديو يوثق اللحظات الأولى للعثور على الشاب عبدالله الشناوي متوفياً بعد فقدانه لأيام في منقطة برية بالقرب من البحر الميت – من الجانب الفلسطيني.

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وبالتفاصيل ، فقد شاب فلسطيني يدعى عبدالله الشناوي من سكان نابلس اثناء رحلة استجمام مع اصدقائه في برية البحر الميت الاسبوع الماضي، وتعطلت مركبتهم اذ عاد اصدقائه للبحث عن مساعدة وبقي عبدالله عند المركبة وفور عودتهم لم يجدوه و بقي مفقوداً لأيام قبل العثور عليه وفقاً لما نقلته مواقع اخبارية فلسطينية.


لاحقاً ، أكد الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية  العقيد لؤي ارزيقات ان المباحث العامة في شرطة محافظة أريحا والأغوار، تمكنوا يوم الخميس الماضي من العثور على جثة الشاب المفقود عبد الله الشناوي من مدينة نابلس متوفياً قرب عين جدي غربي البحر الميت، فيما لم يُعلن حتى الان السبب الرئيسي حول وفاة الشاب .

 


 




 

 


 

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