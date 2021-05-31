المأساة تتكرر.. كلاب ضالة تنهش جسد فتى وتودي بحياته في السعودية

الوكيل الإخباري - لقي فتى سعودي حتفه بعد أن هجمت عليه كلاب ضالة ومزقت جسده الصغير في هجوم جماعي في شاطئ العقير التابع لمحافظة الأحساء السعودية قبل نحو أسبوعين.

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وسادت اليوم الاثنين موجة من الحزن والألم ومعها الاستياء الشديد في محافظة الأحساء بجميع مدنها وقراها جراء انتشار نبأ وفاة الطفل تركي عبدالحميد الحمد جراء هجوم من قطيع من الكلاب الضالة تعرض له. وفقاً لصحيفة "الرياض" السعودية.



وكشف والد الطفل عن تفاصيل الحادثة، حيث أشار إلى أنه اصطحب أسرته وأطفاله في ثالث أيام عيد الفطر المبارك الماضي في رحلة بحرية لشاطئ العقير، وبعد وصولهم عصراً جلس بالقرب من البحيرة الاصطناعية الموجودة، وبعد فترة قصيرة رأى كلباً صغيراً يحوم حولهم، الأمر الذي دفع ابنه تركي ( 13 سنة ) للعب معه، وكلما حاول الكلب الاقتراب من ابنه أبعده عنه حماية، ثم ابتعد ابنه قليلاً وهو يلاعب الكلب، وعقب دقائق معدودة ذهب للبحث عن ابنه فرأى من بعيد نحو 15 كلب يهاجمون شيئاً ما اعتقد للوهلة الأولى بأنه قد يكون فريسة أو قطعة لحم، وعندما اقترب منهم سمع صراخ ابنه يناديه الأمر الذي صعقه، فهرول لتخليصه من بين أنيابهم، وهو الأمر الذي واجه معه صعوبة بالغة حيث بدأت الكلاب الضالة المفترسة تهاجم الابن ووالده لفترة ليست بالقصيرة، حتى سمع مرتادي الشاطئ صراخه وبعد استجابتهم لاستغاثته هربت الكلاب، ولكن بعد أن مزقت جسد ابنه تمزيقاً وحشياً، طلب بعدها الهلال الأحمر الذي وصل – وفقاً لما أفاد به – متأخراً وذلك لبعد المسافة بين الشاطئ وأقرب مركز لهيئة الهلال الأحمر في العيون والذي يبعد 75 كلم، مما فقد معه نزفاً كبيراً من الدم.



واستطرد عبدالحميد مبيناً بأن ابنه (وهو من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة) أدخل الى مستشفى العيون ومن ثم نقل إلى مستشفى الملك فهد بالهفوف لخطورة حالته، حيث أجريت له عمليتين عاجلتين لترقيع مواقع نزف الدم، حيث أشار إلى أن جميع أجزاء جسد ابنه كانت ممزقة من نهش الكلاب وبشكل كبير جداً، الأمر الذي واجه معه الأطباء صعوبة بالغة في وقف نزف الدماء الذي استمر لأيام وذلك جراء الجروح الغائرة في كامل جسده، كما احتاج ابنه للتبرع بالدم لتعويضه ما فقده من دماء.



وأكد والد الطفل بأنه يعتزم التقدم بشكوى رسمية على الجهة المسؤولة عن مصرع فلذة كبده جراء عدم معالجتها لموضوع انتشار الكلاب الضالة بالطريقة التي تحمي البشر سواء أكان ذلك في الشاطئ أم داخل الأحياء السكنية.



بدوره كشف رئيس المجلس البلدي في الأحساء د.أحمد بن حمد البوعلي عن تكرار مهاجمة الكلاب الضالة والعقور للأطفال في محافظة الأحساء، مؤكداً بأنه سبق للمجلس البلدي مناقشة هذا الموضوع في أكثر من جلسة مشيداً بالجهد الذي تقوم به أمانة الأحساء في هذا المجال، ودعا البوعلي إلى إعادة النظر في الأنظمة التي سنت حديثاً في طرق مكافحة الكلاب الضالة وذلك لوضع حد وعلاج ناجع يحمي أبنائنا منها، وشدد رئيس بلدي الأحساء إلى أنه سبق له المناشدة أكثر من مرة لجمعية حقوق الحيوان لإعادة النظر في طرق مكافحة الكلاب إلا أنه لم يجد استجابة معرباً عن أسفه الشديد من ذلك.

البيان