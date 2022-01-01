السبت 01-01-2022
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السبت، 01-01-2022 10:39 ص

المحشي المسموم .. جريمة هزت مصر

الامن-المصري-1628855312


الوكيل الإخباري - أقدم مواطن مصري على قتل زوجته وأولاده بمحافظة بني سويف في صعيد مصر، عن طريق وضع سم فئران في عشاء أعدته زوجته.

وأجرى المتهم معاينة تصويرية لقيامه بوضع "سم الفئران" لأسرته داخل مطبخ منزله، وكشف المتهم خلال المعاينة التصويرية أن زوجته قامت بعمل "حلة محشى" للعشاء له ولأولاده، وأنه تسلل إلى المطبخ دون أن يشعر به أحد وأخذ يضع السم في "صوابع المحشي"، ثم وضعت زوجته المحشي أمامهم جميعا.

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وتابع أنه عقب تناولهم المحشي، بدأ الانهيار على الزوجة وأولاده الثلاثة، وأغلق الباب عليه خوفا من سماع أصواتهم من الألم، وكشف المتهم أنه قام بشراء سم الفئران من أحد المحلات بمدينة الواسطى بحجة القضاء على الفئران في منزله، وأنه بعد وفاتهم، خرج من المنزل والتقى صاحب العقار، وأبلغه بوفاة أسرته بالتسمم بسبب المحشي.

وكشفت التحقيقات أن المتهم يعمل في "غرزة شاي وقهوة" وأن زوجته كانت تساعده على المعيشة وأنه كان يمر بضائقة مالية هي السبب في جريمته.

وقرر المحامي العام لنيابات بني سويف مصطفى المتناوي، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات في مصر .

 

البيان 

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