السبت 15-01-2022
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السبت، 15-01-2022 04:09 م

المغرب..ذبح شاباً ثلاثيني ورماه في البئر

تفسير حلم حفر البئر والسقوط به في المنام


الوكيل الإخباري - تمكن رجال الدرك الملكي بمدينة قصبة تادلة المغربية من توقيف متهم بقتل شاب ثلاثيني ذبحا ورميه في بئر.

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وأفادت صحيفة "زنقة 20" نقلا عن مصادر بأن "الموقوف تم ضبطه وهو يحاول الفرار عبر حافلة لنقل المسافرين بعد توقفها في أبي الجعد".

وأضافت الصحيفة: "تم اقتياد الموقوف إلى مخفر الدرك بقصبة تادلة لمواصلة التحقيق معه حول المنسوب إليه وإيداعه رهن تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة وذلك للكشف عن كافة ظروف وملابسات ودوافع ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية في المغرب .

 

لبنان 24 

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