المغرب .. رجل ينهي حياته بغسالة لسبب غامض

الوكيل الإخباري-أنهى شخص خمسيني حياته منتحرا، يوم الجمعة، بعدما عمد إلى إدخال رأسه في غسالة مملوءة بالماء، وسط منزل أسرته في المغرب.

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ووفقاً لوكالة هسبريس المغربية فإن الرجل الذي يبلغ من العمر 55 سنة يعاني من مرض حاد، فضلا عن كونه من ذوي الإعاقة، لفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة الاختناق الذي لحقه، فيما تبقى أسباب إنهاء حياته بهذه الطريقة مجهولة .

وفور إخطارها، انتقلت السلطة المحلية في البلاد وعناصر الشرطة القضائية إلى مكان الواقعة، وأشرفت على نقل الجثة إلى مستشفى الجهوي، و بانتظار التقرير بعد إخضاعها للتشريح الطبي تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة في البلاد .

























