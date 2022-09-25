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الأحد، 25-09-2022 12:50 م

المغرب .. شاب يذبح نفسه أمام أعين الناس

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الوكيل الإخباري-انتحر شاب مغربي في العقد الثاني من عمره بطريقة هستيرية، حيث ذبح نفسه بسكين أمام الناس.

ويقيم الشاب في إحدى قرى إقليم الدريوش شمال شرقي المغرب، دون أن يجري الكشف عن هويته، وفق موقع "هسبريس" المحلي في البلاد.

وأفاد شهود عيان بأن الشاب في البدء طعن خاله بقصد قتله  جراء خلافات عائلية، وعندما حاول بعض المارة حصاره لمنعه من الفرار  أقدم على ذبح نفسه في مشهد هز  جميع من شاهده.

وجرى التحفظ على جثة الشاب الذي نقله خاله إلى المستشفى، في مستودع الأموات تحت إشراف النيابة العامة، لاستكمال التحقيق والكشف ملابسات الحادث.

وفي حادثة أخرى،  ذكر موقع صحيفة "اليوم 24" أن رجلا في الثلاثينات من عمره قد أقدم، أمس السبت، على الانتحار شنقا داخل منزله ظروف غامضة.

وقالت الصحيفة إن المنتحر يقيم في حي "بوحوت" بمدينة طنجة، وهو في الثلاثينات من العمر وأب لثلاثة أطفال.

وعثر أفراد العائلة على جثة المنتحر معلقة بباب إحدى غرف منزله لأسباب مجهولة، فيما لا تزال التحقيقات جارية من أجل تحديد هويتها.

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