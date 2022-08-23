الثلاثاء 23-08-2022
الوكيل الاخباري

القبض على تاجر مخدرات أعدَّ عبوة متفجرة بدائية لمقاومة رجال الامن العام

الملك يعود إلى أرض الوطن

مجلس محافظة اربد يقر موزاته لعام 2023

كريشان : المديونية والتنظيم أبرز مشاكل البلديات

الجازي : 28 مخرجأً رقابيَّاً رصدها ديوان المحاسبة خلال شهر تمُّوز الماضي

رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور الكلية العسكرية الملكية

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

بلدية إربد تباشر بتنفيذ حلول مرورية لدوار الثقافة وإشارة بردى

في التسعيرة الثانية .. ارتفاع أسعار الذهب في الاردن

المياه : أولويتنا إنجاح جهود خفض الفاقد المائي

الثلاثاء، 23-08-2022 02:58 م

المغرب .. كلاب ضالة تقتل طبيبة فرنسية

76300_966876_large


الوكيل الإخباري-قتلت كلاب ضالة بروفيسورة تخدير وإنعاش فرنسية في المغرب.

ولقيت الطبيبة حتفها متأثرة بعضات  الكلاب بجماعة العركوب ضواحي الداخلة في المغرب.

اضافة اعلان


ووفق صحيفة هسبريس، بعثت الجمعية المغربية للتخدير والإنعاش وعلاج الآلام ببرقية تعزية إلى نظيرتها الفرنسية، في وفاة البروفيسورة، صوفيا حمادة، 44 سنة، التي رحلت خلال زيارتها للمغرب متأثرة بعضات مجموعة من الكلاب الضالة خلال حلولها بالمغرب لقضاء عطلتها السنوية.


وقالت برقية التعزية: "لقد تلقينا بحزن وأسى شديدين وفاة زميلتنا البروفيسورة، صوفيا حمادة، أخصائية التخدير والإنعاش". كما استحضرت الخصال الإنسانية والمهنية التي تتحلى بها المواطنة الفرنسية الراحلة.

 

البيان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
م

سقوط رخام على أسرة بالحرم المكي - تفاصيل

من-أول-من-تمنى-الموت

مصرع شاب بطلق ناري بمشاجرة في مصر

999999999

اعترافات بشعة للمجرم قاتل الطفلة السورية جوى استانبولي في حمص

ك

قتيلان و 10 إصابات بحادث اصطدام خلال زفاف في كندا

4439153

مصر .. السيطرة على حريق باحدى البنوك في القاهرة

image (1)

الجزائر .. 9 وفيات و 6 اصابات بحادث سير مروع

أخبار متعلقة
ففففففففففييييييييي

بسبب كلمة سر .. شاب يقتل شقيقه في العراق