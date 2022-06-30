السبت 02-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

الخلايلة: قرب انتهاء تفويج الحجاج إلى مكة.. وحاج واحد يرقد في المستشفى

استمرار تساقط الحجارة من أعمدة المسجد الأقصى

صرف "عيدية" لأسر شهداء الأمن العام

الردايدة: تركيز الكلور بالبحر بعد حادثة العقبة أقل من نسبته في مياه الشرب

وزير الاقتصاد الرقمي: 12-18 شهرا لإطلاق خدمات الجيل الخامس في الأردن

الضمان يدرس شمول المشتركين العاملين بالسلف

156592 طالب وطالبة يتقدمون لامتحان التوجيهي غدا في ثاني أيامه

محال حلويات ترفع الأسعار في المملكة

الصفدي يشارك في أعمال الاجتماع الوزاري العربي

الخميس، 30-06-2022 02:52 م

المغرب.. مصرع سيدة جراء سقوطها على رأسها في بئر

image (3)


الوكيل الإخباري-لقيت سيدة أربعينية، مصرعها، أمس الأربعاء، جراء سقوطها في بئر مياه، يبلغ عمقها حوالي 6 أمتار، بدوار الرميلة بجماعة عين عائشة بإقليم تاونات؛ وذلك أثناء انشغالها بجلب الماء منه، وفقا لموقع هسبريس.

وتمكنت عناصر الوقاية المدنية من انتشال جثة الضحية بعد إفراغ البئر من مياهه بتسخير إحدى المضخات، مبرزة أنه تبين، خلال ذلك، أن الضحية سقطت على رأسها في قاع البئر، لتلقى حتفها غرقا.

اضافة اعلان


وكانت الضحية قد اختفت بشكل غير معتاد عن أنظار أفراد أسرتها، ما دفعهم إلى البحث عنها بالدوار ومحيطه، وعند العثور على برميل يعود للأسرة المعنية جانب البئر، تأكد لهم، بعد المعاينة، وجودها جثة هامدة في قعره.


وقال أحد أقارب الضحية (40 سنة) في اتصال مع "سكاي نيوز عربية"، إنها ذهبت لجلب الماء من البئر القريب من مكان السكن، لكنها لم تعد، وحينها خرج أفراد العائلة للبحث عنها، فعثروا على برميل ماء بمحاذاة البئر، فساورتهم الشكوك في أن تكون قد سقطت.


وأضاف المصدر أن أسرة الضحية أخطرت السلطات المحلية، التي أخبرت المصالح الأمنية وعناصر الإنقاذ، الذين استعملوا آليات ومعدات حديثة لانتشال جثة الضحية.


وقال مصدر محلي، إن انتشال الجثة من البئر لم يكن بالأمر الهين، إذ استغرق الأمر ساعات طويلة، حيث جرى إفراغ البئر وعمقه 6 أمتار من المياه باستعمال مضخات.
وبعد استخراج الجثة من قعر البئر، جرى نقلها إلى مستودع الأموات (المشرحة) من أجل إخضاعها للتشريح بهدف معرفة أسباب الوفاة، وذلك للتأكد من عدم سقوطها في البئر بسبب جريمة مدبرة.


وأفاد المصدر نفسه، أنه بتعليمات من النيابة العامة فتحت عناصر الشرطة القضائية بحثا للوقوف على ملابسات الحادث وظروف الوفاة، بعدما تبين أن الضحية سقطت على رأسها في قاع البئر.

 

البيان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
62bec9394c59b744d84399d8

أسرة طالبة المنصورة المذبوحة تكشف عن عرض مغر للعفو عن القاتل

شيماء

القبض على قاتل الإعلامية شيماء جمال

د

حادثة مروعة لإمرأة تدفع عربة طفلها في إحدى شوارع نيويورك

82020319113483479576

ضبط 17 مخالفة تجاوز الإشارة الحمراء خلال 24 ساعة

1

وفاتان بحادث مروع على طريق الموقر - الازرق - صور

_125676421_0e8e2c27-ddf1-4f8d-8804-d6dcfc13a071

مصر.. كاميرات المراقبة تكشف لغز مقتل المذيعة شيماء جمال

أخبار متعلقة
جثه

مصر .. اتهمته بالخيانة فقتلها بدم بارد

غ

غسالة تقتل سيدة وطفليها بطريقة مأساوية في مصر