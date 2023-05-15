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الإثنين، 15-05-2023 02:15 م

المكسيك .. وفاة 13 شخصا على الأقل في حادث سير مروع

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الوكيل الإخباري- قتل 13 شخصا على الأقل عندما اصطدمت حافلة ركاب صغيرة بشاحنة الأحد في شمال شرق المكسيك، وفق ما أفادت السلطات المحلية في البلاد .

ووقع الحادث على طريق سريع بين مدينتي ساراغوسا وهيدالغو في ولاية تاماوليباس الحدودية.

وقال مسؤولون أمنيون في تاماوليباس في بيان إن "الدفاع المدني يستجيب للحادث، وقد أبلغ عن وفاة 13 شخصا".

وأظهرت صور نشرتها السلطات أن حافلة الركاب تحطمت واحترقت بالكامل، كما أن الشاحنة شبه محترقة أيضا.

وقال مسؤول من مكتب المدعي العام طلب عدم الكشف عن هويته إن عدد الضحايا قد يزداد، إذ توجد مؤشرات على أن عائلة سائق الشاحنة كانت معه وربما قتلوا أيضا.

وأشارت دلائل أولية إلى فرار سائق الشاحنة.

وذكرت وسائل إعلام محلية في البلاد أن أكثر من 20 شخصا ربما قتلوا في الحادث وما نتج عنه من حريق، لكن المسعفين ما زالوا يعملون في الموقع، حسب ما قال مسؤول مكتب المدعي العام.

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