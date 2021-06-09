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الأربعاء، 09-06-2021 10:23 ص

في عمان وإربد

المملكة تشهد جريمتين خلال 24 ساعة

جك
مديرية الأمن العام


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني- شهدت المملكة ، أمس الثلاثاء ، جريمتين أحدهما في منطقة الهاشمي الشمالي ، شرق العاصمة عمان ، والأخرى بمحافظة إربد، وفق رصد "الوكيل الإخباري" .

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وفي تفاصيل الحادثتين ، فقد تمّ إسعاف ثلاثيني اثر تعرضه للطعن من قبل آخر أثناء وجودهما في منطقة الهاشمي الشمالي، بعد خلاف حصل بينهما وما لبث أن فارق الحياة ، بحسب مصدر أمني لـ"الوكيل الإخباري" ، الثلاثاء.

و أُلقي القبض على الجاني وبوشر التحقيق.

 

جريمة في إربد

كما شهدت إربد ، وفق مصدر أمني مشاجرة ظهر أمس بين شخصين ، أدت إلى  (بتر) في إبهام أحدهما.

 

ولفت المصدر ، أن حالة المصاب " حسنة" حيث جرى إلقاء القبض على الطرف الاخر وجرى توديعه للقضاء وتوقيفه في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل .

 




 

 


 

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