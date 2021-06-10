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الخميس، 10-06-2021 03:23 م

الناجي الوحيد من حادث سقوط عربة تليفريك في إيطاليا يخرج من المستشفى- فيديو

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الوكيل الإخباري - غادر الناجي الوحيد من حادث التلفريك الإيطالي المميت الذي وقع الشهر الماضي، وهو طفل عمره 5 أعوام المستشفى ، وفقاً لما قاله الفريق الطبي اليوم الخميس.

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وتحطمت مقصورة تلفريك ، والتي كانت تسير على خط يربط بين منتجع ستريسا وجبل موتاروني الذي يبلغ ارتفاعه 1500 متر غربي بحيرة ماجوري على الأرض في 23 مايو، مما أسفر عن مقتل 14 شخصا من إجمالي 15 شخصا كانت تقلهم.

وظل الطفل في المستشفى منذ ذلك الحين. وقال العاملون في مستشفى تورينو إن حالته تحسنت بشكل كبير وسوف يستمر في تلقي الدعم النفسي.

وقال عاملون بالمستشفى إن الطفل، الذي فقد العديد من أفراد أسرته في الحادث، أعيد إلى منزله في بلدة بافيا برفقة عمته.

وفقد الطفل والديه وأخيه وجديه عندما اصطدم التلفريك بالمنحدر أسفله .

وتتواصل التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث.

 

 

 

المصدر - بوابة الأهرامي 


 




 

 


 

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