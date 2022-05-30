النيابة العامة تكشف تفاصيل ودوافع جريمة الريف الأوروبي المروعة في مصر

الوكيل الاخباري- بعد أن ضجت مصر في جريمة "الريف الأوروبي" التي هزت الرأي العام، كشفت تحقيقات النيابة العامة سبب هذه الجريمة المروعة ودوافعها.

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وفي التفاصيل، أوضحت تحقيقات النيابة العامة فى هذه الجريمة أن "تحريات الشرطة حول الجريمة، أكدت أن باعث المتهم لقتل 5 من أسرة واحدة هو ضبطه حال شروعه فى التعدي على إحدى المجني عليهم وافتضاح أمره، الأمر الذي دفعه لقتلهم جميعا، فأمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره"، حيث انتقلت النيابة العامة لمزرعة "الريف الأوروبي" بمدينة الشيخ زايد، مسرح واقعة مقتل مزارع وابنتيه وحفيديه، لمعاينتها وإثبات ما بها من آثار، فتبينت تواجد الجثامين بعقار داخل المزرعة وبين المزروعات، وأن إصاباتهم قد تعددت ما بين ذبحية وطعنية وقطعية، كما عثرت النيابة العامة المصرية على آثار دماء كثيرة متفرقة بمسرح الواقعة، وضبطت سكينا به آثار دماء.



وفي هذا الصدد، أصدرت النيابة العامة أمرا يقضي بسجن المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، بعد ضبطه واستجوابه وإقراره بارتكاب الواقعة، والاستماع لأقوال سبعة شهود، وإجراء المناظرة والمعاينات اللازمة.



وضمن إطار تحقيقاتها، استمعت النيابة العامة لعدد من ذوي المجني عليهم، فشهدوا بأن المزارع المجني عليه كان يعمل بالمزرعة، ويعاونه فى عمله ابنتاه المجني عليهما، وفي رفقتهم الحفيدان، وأنهم قد اعتادوا التواجد بالمزرعة طيلة أيام الأسبوع ومغادرتها في نهايته عائدين لمسكنهم، وكان يشاركهم في العمل رجل آخر يتولى بيع ثمار المزرعة، ويقيم معهم بها، ولما ارتاب ذوو المجني عليهم فى أمرهم يوم الواقعة لعدم عودتهم إلى مسكنهم، وظنوا أن مكروها أصابهم، قصدوا المزرعة واكتشفوا حينئذ مقتلهم جميعا.



وإثر هذه الواقعة الأليمة، كلفت النيابة العامة الشرطة بإجراء التحريات، وتم تحديد هوية مرتكبها، حيث تبين أنه كان يشارك المجني عليهم فى العمل بالمزرعة والإقامة بها معهم، وفي بداية العقد السادس من العمر.



وكشفت تحريات الشرطة تفاصيل ارتكابه الجريمة، ولدى استجوابه أقر بقتله المجني عليهم الخمسة.



روسيا اليوم