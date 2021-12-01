الأربعاء 01-12-2021
الوكيل الاخباري

العقبة: كلنا الاردن تشارك باليوم العالمي للتطوع

الطاقة: سنعتمد على كوادرنا في استكشاف النفط والغاز

الأردنيون يرتكبون 432 حادثاً مرورياً منذ صباح الأربعاء

شكاوى من تعطل رابط التسجيل لبرنامج الدعم التكميلي

شباط القادم موعدا للترشح للانتخابات البلدية ومجالس المحافظات وامانة عمان

هل سيكون المطعوم شرطاً للمشاركة في الانتخابات البلدية؟ الكلالدة يُجيب

بلدية إربد تعلن استعدادها للمنخفض الجوي

انزلاق صهريج بترول في عمان - صور

النواب يؤجل أولى جلساته الرقابية

الشريدة: تجاوزنا الأزمة وتم كبح جماح الدين العام

الأربعاء، 01-12-2021 10:08 ص

الهند … اكتشاف جثتي شخصين توفيا بكورونا بعد 15 شهرا من وفاتهما

وفيات-كورونا-الهند


الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الهندية العثور على جثتين متحللتين لاثنين من مرضى كوفيد -19 في مشرحة بعد أكثر من 15 شهرا من وفاتهما.

اضافة اعلان

وقال مسؤولو الشرطة والمستشفى إنه تم الكشف عن هذا الحادث المروع في نهاية هذا الأسبوع خلال عملية تنظيف مجدولة في مشرحة مستشفى ESIC Rajajinagar في بنغالورو، عندما صادف الموظفون الجثث المنسية في الثلاجة.

وقال مسؤولو المستشفى إن الجثث كانت ملفوفة في أكياس مختومة تشير إلى أنهم ضحايا كوفيد، وأنهم ما زالوا يحملون بطاقات تعريف، والجثة الأولى لامرأة تبلغ من العمر 40 عاما ورجل يبلغ من العمر 67 عاما.

وتوفي كلاهما خلال الموجة الأولى من الوباء في 2 يوليو 2020، بعد ثلاثة أيام من دخولهما المستشفى الذي تديره شركة التأمين الحكومية للموظفين (ESIC)، وهي هيئة حكومية.


وقال مسؤول في الشرطة إن المشرحة التي عثر فيها على الجثث أغلقت في ديسمبر 2020 ولدى المستشفى مشرحة أخرى الآن مشيرا إلى أن رائحة كريهة كانت تنبعث من بعض الثلاجات عندما قرر الموظفون فتحها ووجدوا جثتين بداخلها".


وأضاف: "اتصلنا بالعائلات للحضور للتعرف على الجثث وأرسلناها للتشريح، وأعيدت الجثث التي كانت ملفوفة في أكياس إلى العائلات لأداء الطقوس الأخيرة".

 

المصدر - روسيا اليوم 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
61a706b542360458d6401c9e

جثمان جزائرية يصل إلى المغرب بدلا من جثمان مغربية

155791261214683900

شاهد...حوت عملاق يلتهم زورقاً على متنه شخصان في كاليفورنيا

سير لوغو

إصابتان بحادث سير على إشارة وادي صقرة - صورة

62020131463538

مصري يطعن زوجته وابنيه بسكين ثم ينتحر

367

تفاصيل تعدي طالب على مدرس في مصر

ارشيفية

حريق كبير بمصنع في القسطل