الهند .. امرأة تقتل زميل ابنتها في المدرسة لسبب غريب !

الوكيل الإخباري- وضعت امرأة هندية سماً في مشروب غازي وقدمته لفتى يبلغ من العمر 13 عاماً، لحصوله على درجات أعلى من ابنتها وهي زميلته في المدرسة، وفق ما نقل موقع «إنديان إكسبرس».

وبالتفاصيل ، سلم حارس المدرسة الفتى الضحية، ويدعى بالا مانيكاندان، زجاجة من المشروبات الغازية خلال التدريبات، لكنه شعر بعد شرب المشروب بالتوعك، وبعد وصوله إلى المنزل تقيأ، وقام الوالدان والأقارب الآخرون بالتحقق من إدارة المدرسة بشأن المشروب الغازي، ليكتشفوا من خلال لقطات كاميرات المراقبة، أن الصبي تناول الشراب الذي أرسلته امرأة (أم لزميلته في الفصل)، وساءت حالته حتى أعلنت وفاته.

وقال مسؤول كبير في البلاد إن المتهمة اعترفت بشراء حبوب للإسهال لمنع الصبي من المشاركة في حدث اليوم السنوي لتكريم المتفوقين!

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عكاظ