الهند.. انفجار هاتف محمول في وجه طفلين

الوكيل الإخباري - انفجرت بطارية هاتف محمول بوجه طفلين شقيقين في منزل بقرية ذوبسيلة بمنطقة أوديشا بالاسور الهندية، ما أدى لإصابتهما بجروح خطيرة.



وحسب ما ذكر موقع sambad english الهندي، كان الصبيان يلعبان بالهاتف المحمول في الصباح، وعندها انفجرت بطارية الجهاز فيهما، ما تسبب في إصابتهما بجروح بالغة نقلا إثرها إلى المستشفى.



وهرع أفراد الأسرة إلى المنزل القريب من محل عملهم على وجه السرعة عندما سمعوا صوت الانفجار المخيف، وتم إنقاذ الطفلين ونقلهما على وجه السرعة إلى مستشفى منطقة بالاسور، وفقا لما نقله موقع روسيا اليوم.



وأشار إلى أن الحالة الصحية للشقيق الصغير مستقرة، لكنه لا يزال محجوزا في مستشفى بالاسور المحلي، أما بالنسبة للطفل الأكبر، فقد تم نقله إلى مستشفى كلية طب SCB بسبب تدهو حالته الصحية.



المصدر - البيان

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