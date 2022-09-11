الهند .. كلب ينهش وجه فتى ويصيبه بجرح 150 غرزة

الوكيل الإخباري-تعرض فتى في الهند بعمر الـ11 عاما لهجوم مروع، من قبل كلب من فصيلة البيتبول الشرسة، واحتاج إلى خياطة الجرح بحوالي 150 غرزة.



وبحسب صحيفة "ديلي ستار"، واجه الصبي الصغير هجوما شرسا من قبل البيتبول المفترس، حين كان يلعب بحديقة في غازي آباد، وهي مدينة في ولاية أوتار براديش الهندي.



وأوضحت الصحيفة، أنه تم تصوير الحادث المروع ونشره عبر الإنترنت، حيث تسبب هجوم الكلب الشرس على الصبي في إصابات كبيرة أدت إلى إجراء الصبي عمليات جراحية.

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فيما يوضح المقطع الصادم المالك وهو يحاول السيطرة على الكلب قبل أن يقفز فجأة على الصبي الصغير وينهشه بوجهه.



أوضح والد الصبي، وهو رجل أعمال محلي في الهند ، ما حدث حيث قال: "كان ابني يلعب في الحديقة عندما انزلق حزام الكلب من يدي صاحبه الذي كان يتنزه بالحديقة مع حيوانه الشرس".



وأضاف الأب أنه فور انفلات الكلب من صاحبه هجم على واجه ابنه ونهش وجهه وتسبب في خياطة الج بحوالي 150 غرزة.





صدى البلد