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الإثنين، 27-09-2021 07:33 ص

الهند.. مصرع شخصين مع وصول إعصار غولاب

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الوكيل الإخباري - لقي صيادان مصرعهما في الهند مع وصول إعصار "غولاب" أمس الأحد إلى الساحل الشرقي للبلاد، مصحوبا برياح قوية وأمطار غزيرة، ما دفع السلطات الهندية لإجلاء عشرات الآلاف عن مناطقهم.

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وقالت إدارة الأرصاد الجوية الهندية إن "الإعصار ضرب اليابسة في ولايتي أوديشا وأندرا براديش الساحليتين بعيد السادسة مساء ، وبلغت سرعته 95 كيلومترا في الساعة".


وأفادت وسائل إعلام هندية بأن "صيادين لقيا مصرعهما بعد انقلاب قاربهما بين ولايتي أوديشا وأندرا براديش".


وأضافت أن "ثلاثة صيادين آخرين تمكنوا من السباحة إلى الشاطئ، فيما لا يزال شخص سادس كان على ظهر القارب مفقودا".


وذكرت أن العاصفة الآتية من الخليج البنغالي ستصحبها أمطار شديدة، محذرة من خطر حدوث فيضانات مفاجئة في بعض المناطق.


 وأكدت أن شدة الإعصار ستتراجع في الساعات القليلة المقبلة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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