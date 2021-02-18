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الخميس، 18-02-2021 01:30 م

الولايات المتحدة.. أطفال يقتلون أمهم عن طريق الخطأ

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الوكيل الاخباري - قالت الشرطة الأمريكية أن أطفالا في ولاية نورث كارولاينا قتلوا والدتهم "عن غير قصد" بعد أن عثروا على مسدس في حقيبتها.

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وقالت إدارة شرطة منطقة كورنيليوس إن الأم، غابرييل أليكسيس هندرسون البالغة من العمر 25 عاما، كانت وحدها في شقتها مع أطفالها الخمسة وقت وقوع إطلاق النار، مبينة أن المحققين يعتقدون أن الأطفال عثروا على مسدس صغير شبه آلي في محفظة هندرسون.


وأوضحت أربعة من الأطفال كانوا في الغرفة وقت إطلاق النار، بينما كان الطفل الخامس، الأكبر سنا، في غرفة أخرى، مشيرة إلى أن الطفل الأصغر أصيب أيضا بعيار ناري عن طريق الخطأ، وتم نقله إلى المستشفى للمعالجة من إصابته التي لا تشكل أي خطر على حياته.

 

هذا ولن تعلن الشرطة عن أعمار أو أسماء الأطفال.

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

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