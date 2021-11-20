السبت 20-11-2021
الوكيل الاخباري

النائب الأول لرئيس مجلس النواب يدعو إلى وقف التوظيف في القطاع الحكومي

الارصاد تكشف تطورات الحالة الجوية وتحذر من طقس الاحد

ألمانيا تسجل أعلى معدل إصابة أسبوعي بكورونا

منظمات مجتمع مدني تطالب بتوحيد المرجعية القانونية لعمل الجمعيات

الصوراني : لا تهاون في تطبيق اجراءات السلامة العامة في المدارس الخاصة

أنشطة توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للريادة في لواء الحسا

الغذاء والدواء تنفي بيع لحوم الحمير في منشآت اللحوم في المملكة

والد الزميل الصحفي عبد الكريم الوحش في ذمة الله

جمعية رجال الأعمال تبحث مع وزير الاستثمار معوقات وتحديات الاستثمار

مصدر : اجتماع في مجلس الوزراء الاحد وقرارات مرتقبة

السبت، 20-11-2021 08:45 م

الولايات المتحدة.. العثور على أخطر المطلوبين ميتا في بيته منذ أشهر

امريكا


الوكيل الإخباري - أعلنت الشرطة الأمريكية العثور على أحد أعتى المطلوبين للعدالة ميتا في منزله منذ أشهر.

اضافة اعلان


وأكدت خدمة ضباط المارشال الأمريكية أن المطلوب فريديريك سيسيل ماكلين (70 عاما) توفي لأسباب طبيعية في يونيو الماضي، لكن لم يتم العثور على جثته حتى السادس من نوفمبر الجاري، حيث وجدت في منزل بولاية كارولينا الجنوبية كان يقطنه على مدى سنين باسم مستعار.


وأوضح الطبيب الشرعي في مقاطعة أوكوني، كارل أديس، أن العثور على جثة المطلوب جاء بعد أن لجأ أحد جيرانه إلى السلطات وأبلغ بأنه لم ير جاره منذ فترة طويلة.


وفي عام 2006، أدرج ماكلين على قائمة المطلوبين الـ15 الأكثر خطورة، بعد عام من إصدار شرطة مدينة سان دييغو مذكرة اعتقال بحقه بتهمة التحرش جنسيا بالأطفال، محذرة من خطر أن يواصل اعتداءاته الجنسية.


وكشف التحقيق أن إحدى الطفلات ضحايا ماكلين تعرضت للتحرش منه لأكثر من 100 مرة قبل أن بلغت سن الـ13.


وأكدت خدمة ضباط المارشال أن ماكلين كان يقيم في كارولينا الجنوبية منذ 15 عاما، كما أقام أيضا في أماكن أخرى تحت أسماء وهمية، مشيرة إلى أن التحقيقات ستتواصل لكشف ما إذا كان أحد قد ساعده في الهروب من العدالة.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
matches-fingers-hand-fire-wallpaper-preview

سيدة افريقية تنتقم من زوجها بطريقة مروعة بسبب الغيرة

879

وقف تنفيذ حكم اعدام أمريكي في اللحظات الأخيرة

19-11-2021_09_28_31_GomhuriaOnline_3861637306911

مصرع شقيقين حرقا بعد توثيقهما بالسلاسل داخل منزلهما في مصر

image (2)

إنقاذ مسنة بعد انهيار منزلها في إيطاليا

ذيبان

إنقاذ 40 شخصا حوصروا على طريق ذيبان

اسعاف خاص

عشريني يحرق نفسه في إربد