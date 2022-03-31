الخميس 31-03-2022
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الخميس، 31-03-2022 10:55 ص

اليونان..القبض على امرأة قتلت بناتها الثلاث بطريقة غامضة

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الوكيل الإخباري - صدر أمر اعتقال رسمي في اليونان بحق امرأة /33 عاما/ يتردد أنها قتلت ثلاثا من بناتها.

وكما أعلنت الشرطة الأربعاء، ألقي القبض على المشتبه بها، التي يقال إنها دست السم لابنتها في 29 يناير.

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ويبدو أن القضية لها أبعاد أكبر، حيث توفيت اثنتان أخريان من بنات المرأة من مدينة باتراس الساحلية في عامي 2019 و2021، وكانت أعمارهما ستة أشهر وثلاث سنوات.


ولفتت وفاة البنات الثلاث انتباه السلطات الآن، حسبما ذكر التلفزيون الحكومي "إي آر تي" مساء الأربعاء.


وكشف فحص للطب الشرعي أن الطفلة البالغة من العمر 9 سنوات تم إعطاؤها الكيتامين المخدر، الذي يستخدم بشكل رئيسي في الطب البيطري.


ومن المقرر الآن فحص جثتي الطفلتين الأخريين.

 

البيان 

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