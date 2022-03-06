اليونان ..تأخروا في سداد الإيجار فقتل الأسرة كلها

الوكيل الإخباري - قال وزير حماية المواطنين اليوناني تاكيس ثيودوريكاكوس يوم السبت أن رجلا /60 عاما/ اعترف بقتل زوجين وطفليهما الصغيرين في بلدة أندرافيدا اليونانية، بسبب تأخرهم في سداد الإيجار على ما يبدو.



ونقلت قناة "إي آر تي" الرسمية عن ثيودوريكاكوس قوله إنه تم العثور على الأم /37 عاما/ والأب /32 عاما/ وطفليهما اللذين يبلغان من العمر ثلاثة أعوام وعامين قتلى في منزلهم في البلدة الصغيرة الواقعة شمال غربي شبه جزيرة بيلوبونيز يوم الأربعاء الماضي. وتم إطلاق النار على الوالدين وخنق الطفلين.

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وتم اعتقال القاتل المزعوم في مدينة باتراس الساحلية /نحو 50 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من أندرافيدا/ في ساعة متأخرة من أمس الجمعة.

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