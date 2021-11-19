الجمعة 19-11-2021
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الجمعة، 19-11-2021 11:23 ص

اليونان.. مقتل 7 مهاجرين وإصابة آخرين جراء حادث مروري

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الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات اليونانية اليوم الجمعة أن سبعة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب ثمانية آخرون جراء حادث مروري تعرضت له سيارة كانت تقل مهاجرين شمال البلاد.

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وأكدت الشرطة أن الحادث وقع بعد منتصف الليل الماضي، إذ فقد سائق السيارة التي كانت تتوجه بسرعة كبيرة من الحدود مع تركيا باتجاه ثاني أكبر مدن البلاد سالونيك السيطرة عليها لدى خروجها من طريق سريع.


وأشارت الشرطة إلى أن السيارة اصطدمت بكشك خاص بدفع ضريبة العبور وحاوية تخزين.


ولم تكشف الشرطة عن جنسية القتلى، وأشارت إلى أن بينهم امرأة.


ولفتت الشرطة إلى أن الجرحى من باكستان وأفغانستان ومهاجران من نيبال، بالإضافة إلى السائق البالغ من العمر 35 عاما، وهو من مولدوفا ويشتبه في تهريب البشر.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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