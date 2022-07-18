الإثنين 18-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

قطر: اعتماد 3 جامعات أردنية للابتعاث الحكومي والدراسة الخاصة

حادث تصادم بين مركبتين أحدهما محملة بأسطوانات غاز في عمّان

صندوق التنمية والتشغيل وكلنا الأردن يبحثان سُبل دعم الشباب في المحافظات

بريطانيا تعلن حالة الطوارئ لارتفاع درجات الحرارة

كشف سبب الاكتظاظ على جسر الملك حسين الحدودي

تباين آراء طلبة التوجيهي حول امتحان الانجليزي اليوم

تطورات موجة الحر في المملكة ليومي الاثنين والثلاثاء

السفير الأسترالي يزور وزارة العمل

المواصفات والمقاييس: 25 مخالفة خاصة بالملابس وألعاب الأطفال خلال شهر حزيران

الوكيل ينشر أسئلة امتحان اللغة الانجليزية التوجيهي

الإثنين، 18-07-2022 11:53 ص

امرأة بأمريكا تستيقظ من غيبوبة استمرت عامين

20220718072720403


الوكيل الإخباري-استيقظت امرأة في ولاية ويست فيرجينيا الأمريكية، بعد أن أمضت عامين في الغيبوبة.

وذكرت الشرطة في الولاية -حسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية- أن هذه المرأة "واندا بالمر"، البالغة 51 سنة، اتهمت شقيقها بمهاجمتها في مسكنها في مدينة كوتادجفيل بولاية ويست فيرجينيا في يونيو عام 2020 بصورة قد تفضي للموت، وعثرت عليها الشرطة مصابة بجراح خطيرة نتيجة استخدام بلطة أو فأس.


وقد استدعت الشرطة شقيق هذه المرأة ويدعى "دانيال بالمر"، وأفرجت عنه بكفالة قدرها 500 ألف دولار.


وأشارت الشرطة إلى أنه رغم تحسن حالة واندا، لكنها لا يمكنها إجراء محادثة طويلة معها، حتى يتم التمكن من معرفة ملابسات الهجوم ودوفعه.

اضافة اعلان

 

صدى البلد

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
رعاية-الكلاب-الكبيرة-في-السن-1

كلب ينقذ رجلاً من حريق في المانيا

س

وفاة 7 أشخاص من أسرة واحدة بحادث مروع في اليمن

العراق2

طعنها بواسطة مفك .. جريمة صادمة تهز العراق

420221793336781792695

احتراق مركبة في إربد- فيديو

تعنيف

لعدم انجابها ذكر .. رجل وشقيقاته يقتلن امرأة بطريقة مروعة في الهند

201901080443134313

بريطانيا .. كلاب تنهش صاحبتها حتى الموت

أخبار متعلقة
نار

السعودية .. امرأة تقتل شخص بعيار ناري