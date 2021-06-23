الأربعاء 23-06-2021
الوكيل الاخباري

الأردن يتقدم 9 مرتبات في مؤشر التنافسية العالمي 2021

أمن الدولة تمهل 63 متهما 10 أيام لتسليم أنفسهم - أسماء

تداعيات مناخية كارثية تهدد العالم

لجان نيابية تناقش اليوم الوضع المائي واللامركزية

ترقّب شعبي لقرارات اقتصادية لإنعاش الأردنيين

أجواء معتدلة الأربعاء

تفاصيل الحالة الجوية يوم الأربعاء

مديرية صناعة إربد: 39 مخالفة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية

حملة نظافة شاملة لمجرى وادي الريان السياحي بالكورة

ندوة حول تطبيق المعيار الدولي 17 بعقود التـأمين

الأربعاء، 23-06-2021 08:59 ص

امرأة تقتل زوجها طعنا لزواجه من أخرى في مصر

قتل


الوكيل الإخباري - أقدمت سيدة مصرية على قتل زوجها بواسطة سكين، وذلك بعد اكتشافها لزواجه من أخرى.

اضافة اعلان


وفي التفاصيل شهدت محافظة القليوبية في مصر، جريمة قتل مروعة بعدما تخلصت سيدة من زوجها بأنها طعنته بسلاح أبيض "سكين" في صدره، فأودت بحياته وذلك بعد علمها بزواجه من سيدة أخرى. وفقا لوسائل إعلام مصرية.


وكانت إدارة البحث الجنائي بمحافظة القليوبية في مصر، قد تلقت إخطارًا يفيد بوفاة شخص سعودي الجنسية داخل أحد المستشفيات، وادعاء زوجته إصابته بطعنه سكين أثناء التجهيز لذبح خروف بالمنزل.


و بمناظرة جثمان المجني عليه تبين إصابته بجرح طعني بسلاح أبيض بالصدر ووجود شبهة جنائية.


وبسؤال زوجته ادعت أنه أصيب أثناء استعداده لذبح خروف بمنزلهم، و بتضييق الخناق عليها واتهامها بأنها وراء قتله اعترفت بأنها وراء الواقعة.


وأوضحت بأن مشاجرة كبيرة نشبت بينهما يوم الواقعة لقيامه بالزواج عليها، وخلال ذلك طعنته بسكين طعنة غائرة تسببت في وفاته بعد نقله لتلقي العلاج بالمستشفى.

 

البيان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6

5 اصابات بحريق محلات تجارية في عمان

5202128231922407159264

العثور على جثة خادمة بعبدون

1

جريمة هزت بغداد.. قاتل ناشطة ووالديها يكشف تفاصيل بشعة

1-1279666

وفاة طفل بلدغة أفعى في إربد

قطار

صور - حادث مؤسف لقطار يدهس حافلة ركاب في مصر اليوم

cf001245-76b6-4906-9c10-fc0ec79173e2_16x9_1200x676

فيديو يحبس الأنفاس.. أعجوبة تنقذ طفلين من موت محتم في نيويورك!

أخبار متعلقة
ec2a770e-faa0-48df-94c8-8006a8b446d4_16x9_1200x676

أم مصرية تخنق أطفالها الثلاثة حتى الموت

1-1445262

ارتطمت بمرآة سيارته دون قصد فدهسها وهرب.. جريمة بشعة في مصر

ط

جريمة تهز مصر..أم تقتل أطفالها الثلاثة بطريقة مأساوية

مصر

وفاة عروسين بعد انقلاب سيارة الزفاف في مصر

ط

مصرية ترمي جثمان رضيعها في القمامة والسبب صادم

مصر

حكم رادع في قضية محاولة قتل حفيدة فنانة مصرية شهيرة