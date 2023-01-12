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الخميس، 12-01-2023 05:07 م

امرأة تقتل زوجها لكسره أكواب قهوة في ليبيا

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الوكيل الإخباري-كشفت وزارة الداخلية الليبية عن ملابسات جريمة بشعة أثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أقدمت امرأة على قتل زوجها، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، لكسره أكواب قهوة.

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وأعلنت الوزارة في بيان لها عبر صفحتها على «تويتر»، أمس الأول (الثلاثاء)، أن أعضاء مكتب التحري والتحقيقات بجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، كشفوا ملابسات جريمة قتل راح ضحيتها مواطن داخل منزله بمنطقة قرقارش، في دائرة اختصاص مركز غوط الشعال، بمديرية أمن طرابلس.


وقال البيان إن الزوجة القاتلة «حاولت تضليل العدالة بزعمها أن أشخاصاً مجهولين اقتحموا منزلها وعذبوها وقتلوا زوجها».

وتابع «غير أنه بالتحقيق معها، اعترفت بارتكابها واقعة القتل بحجة استحالة دوام العشرة الزوجية، وسوّلت لها نفسها قتل زوجها لإنهاء الحياة بينها وبينه».
وفي مقطع فيديو أثناء التحقيق، روت الجانية تفاصيل الجريمة، إذ قالت إن زوجها «لا يسمع كلامها ولا يطبق تعليماتها، وقام بكسر فناجين قهوة اشترتها مؤخراً، ما أثار غضبها فضربته بعصا المكنسة على رأسه وظهره ورجليه».


وأشارت إلى أنها لم تكن تنوي قتله، لكنها ضربته حتى لا يعيد الكرّة، لافتة إلى أنه فقد الوعي بشكل مفاجئ وسقط وارتطم رأسه بالأرض.

 

عكاظ

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