امريكي يستأجر قاتلا محترفا لاغتياله في سبيل حصول ابنه على 10 ملايين دولار

الوكيل الإخباري - خطط محامي أمريكي لعملية احتيال على إحدى شركات التأمين، حيث استأجر قاتلا مأجورا لقتله، وذلك ليحصل ابنه على قيمة بوليصة التأمين.



وألقت السلطات الأمريكية القبض على محامي بتهمة التخطيط لعملية احتيال على إحدى شركات التأمين، للحصول على 10 ملايين دولار.

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واعتقل أليكس موردو بتهمة استئجار قاتل مأجور لقتله، وذلك ليحصل ابنه على مبلغ 10 ملايين دولار، قيمة بوليصة التأمين على حياته.



وبحسب سكاي نيوز، فقد وجهت لأليكس تهم الاحتيال على شركة تأمين، والتخطيط لارتكاب جريمة قتل، وتم التعرف أيضا على القاتل المأجور الذي خطط معه أليكس لقتله بإطلاق النار عليه من سيارة عابرة.



ووجهت للقاتل المأجور أيضا تهمة التآمر للاحتيال على شركة لتأمين، والمساعدة على الانتحار .



ولم تكشف الشرطة في ولاية ساوث كارولينا عن كيفية معرفتها بخطة موردو، إلا أنها ذكرت أن محامي المتهم تقدم بطلب للإفراج عنه بكفالة قدرها 20 ألف دولار، وذلك ليخضع لعلاج من إدمان المخدرات بعد تأكيد تعاطيه لها لفترة طويلة.

المصدر - البيان