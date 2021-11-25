الخميس 25-11-2021
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الخميس، 25-11-2021 09:25 ص

انتحار روسي في طائرة عائدة من شرم الشيخ إلى روسيا

الطائرة-في-المنام


الوكيل الإخباري - عثر طاقم طائرة قامت برحلة جوية من شرم الشيخ إلى مدينة سمارا الروسية على جثة راكب روسي يبلغ من العمر 48 عاما منتحراً في مرحاض الطائرة.

وبحسب المعلومات الأولية فإن سبب وفاة الرجل هو الانتحار، وفقاً لصحيفة "عكاظ" السعودية.

وهبطت الطائرة التابعة لشركة الطيران الروسية S7 في مطار القاهرة حيث تم نقل الجثة إلى قسم أمتعة الركاب، ثم واصلت الطائرة رحلتها الجوية إلى سمارا.

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وحسب مصدر في مطار «كوروموتش» في سمارا فإن الطائرة التي وقعت فيها المأساة وصلت المطار الساعة 05.09 يوم 22 نوفمبر بدلا من التوقيت المقرر وهو الساعة 23.55 يوم 21 نوفمبر.


وحسب أقرباء الراحل فإنه كان يواجه مشكلات نفسية، وربما تفاقم المرض النفسي على متن الطائرة.

 

المصدر - البيان 

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