الإثنين 02-08-2021
الوكيل الاخباري

الخصاونة يفوض صلاحيات للجازي

الفايز سفيراً في هولندا والبطاينة في ألمانيا والحمود مندوباً للأردن لدى الأمم المتحدة

الكرك: يوم طبي مجاني في بلدة مرود

أبو الغيط يبحث مع وزير الخارجية الجزائري قضايا عربية وإقليمية

بريطانيا: استهداف ناقلة النفط ببحر عمان عمل متعمد

أنشطة شبابية في محافظتي إربد وعجلون

الصين: إعطاء 1.65 مليار جرعة من لقاح كورونا

المهندسين تؤكد استعدادها لإجراء الانتخابات في أقرب وقت

الهاشمية تبحث مع مؤسسة دولية التدريب على إدارة الموارد التراثية

الأزرق.. السماح بنقل المياه العادمة لمكب البلدية مؤقتا

الأحد، 01-08-2021 10:26 م

انتحار طالبة ثانوية عامة لصعوبة الامتحانات في مصر

2018_2_2_12_14_10_770


الوكيل الإخباري - أقدمت طالبة بالثانوية العامة، علمي علوم، على التخلص من حياتها أمس السبت، بتناول مادة سامة مما أدى إلى مصرعها فى الحال.

وتم نقل الجثة إلى مستشفى بنها الجامعى، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة، التي قررت التصريح بالدفن بعد مناظرة الجثة، ومعرفة سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث.

اضافة اعلان


وذكرت صحيفة الوطن المصرية أن مديرية أمن القليوبية تقلت إخطاراً من مستشفى بنها الجامعى، يفيد بوصول «مروة ص. أ.»، 18 سنة، مقيمة بشارع مسجد العليمي بدائرة مركز طوخ، جثة هامدة، وبالفحص تبين أنها طالبة بالثانوية العامة، وعقب أداء امتحان مادة الأحياء، لم تتمكن من الحل الجيد بسبب صعوبة الامتحان، ما دفعها لتناول مادة سامة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بالتصريح بدفن الجثة.

 

المصدر - البيان 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
الباص السريع مع لوغو 3

الباص السريع يتعرض لحادث تصادم مع مركبة

4-37

عراقي يرتكب مجزرة عائلية.. والسبب نخلة

تفسير-حلم-هجوم-الكلاب-للمتزوجه

كلاب شرسة تنهي حياة سيدة بالبرازيل

Doc-P-807016-637523711074717972

جريمة مروعة في العقبة

حادث-مفجع-..-أب-حاول-انقاذ-ابنته-من-الغرق-فغرقا-معا

حادثة مروعة في مصر .. أب حاول انقاذ ابنته من الغرق فغرقا معا

luis-tosta-mezdyn98la8-unsplash_0

بالفيديو.. اللحظات الأولى لجريمة قتل صادمة خلال حفل زفاف في لبنان !

أخبار متعلقة
الامن

الامن يحقق بملابسات العثور على جثة شاب داخل مزرعة بإربد