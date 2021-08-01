انتحار طالبة ثانوية عامة لصعوبة الامتحانات في مصر

الوكيل الإخباري - أقدمت طالبة بالثانوية العامة، علمي علوم، على التخلص من حياتها أمس السبت، بتناول مادة سامة مما أدى إلى مصرعها فى الحال.



وتم نقل الجثة إلى مستشفى بنها الجامعى، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة، التي قررت التصريح بالدفن بعد مناظرة الجثة، ومعرفة سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث.

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وذكرت صحيفة الوطن المصرية أن مديرية أمن القليوبية تقلت إخطاراً من مستشفى بنها الجامعى، يفيد بوصول «مروة ص. أ.»، 18 سنة، مقيمة بشارع مسجد العليمي بدائرة مركز طوخ، جثة هامدة، وبالفحص تبين أنها طالبة بالثانوية العامة، وعقب أداء امتحان مادة الأحياء، لم تتمكن من الحل الجيد بسبب صعوبة الامتحان، ما دفعها لتناول مادة سامة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بالتصريح بدفن الجثة.

المصدر - البيان