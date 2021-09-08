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الأربعاء، 08-09-2021 07:51 م

انتحار طالب ثانوي بسبب معدله الضعيف في مصر

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الوكيل الإخباري - أقدم طالب بمحافظة الشرقية في مصر على وضع نهاية مأساوية لحياته بسبب حصوله على مجموع متدنٍّي في المرحلة الثانوية.

وألقى الشاب، الذي ينتمي إلى مدينة فاقوس، بنفسه من فوق أحد الجسور في نهر النيل، ليفارق الحياة بعدها على الفور.

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ونعت مدرسة قهبونة الثانوية، في منشور متداول على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الطالب محمد عبد الرحمن الفولي، داعيةً له بالرحمة ولأسرته بالصبر والسلوان.


وذكر موقع «إعلام دوت كوم» الإخباري أن خلافاً حاداً نشب بين الطالب المتوفى ووالده بسبب مجموعه في الثانوية العامة قبيل إقدامه على الانتحار، مشيراً إلى أن الأب طرد ابنه من البيت إثر ذلك الخلاف.

 

 

المصدر - البيان 

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