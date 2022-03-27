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الأحد، 27-03-2022 03:11 م

انتحار طبيب بريف دمشق بسبب خلاف مع زوجته

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الوكيل الإخباري - أقدم طبيب الأسنان السوري على الانتحار. من خلال إطلاق النار على نفسه ضمن منزله لخلافات عائلية.في منطقة جرمانا بريف دمشق.

وبينت زوجة الطبيب أنها سمعت وأولادها أثناء وجودهم بغرفة الجلوس صوت طلق ناري واحد بعد دخول زوجها لغرفة النوم . على خلفية رغبتها بالطلاق إثر خلافات عائلية.

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ووصل الطبيب مفارقاً الحياة إلى مشفى الراضي إثر إصابته بطلـ.ـق نـ.ــاري نافذ بالرأس من مسدس حـ.ــربي عثر عليه ضمن غرفة نومه على السرير مع مذخـ.ــر يحتوي ثلاث طلقـ.ــات حية كما عثر بجانب السرير على فارغة من نفس العيار .

الامارات نيوز

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