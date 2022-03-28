الإثنين 28-03-2022
الوكيل الاخباري

مواطنون عن أسعار الخضار: صينية الخضار تكلّف 12 ديناراً.. والحكومة: الصقيع هو السبب

إيلون ماسك يفكر في إنشاء منصة جديدة للتواصل الاجتماعي

الملك: الأردن سيبقى على الدوام إلى جانب الفلسطينيين

تراجع سعر الذهب عالميا 1% مع ارتفاع الدولا

هام من هيئة الطاقة بشأن التعرفة الكهربائية الجديدة

عويس: نسعى لإيجاد نظام بديل للتعليم الموازي

مراكز تجارية جديدة لصرف سلف المتقاعدين الشرائية

الإعلان عن توفر آلاف الوظائف في قطر - رابط التسجيل

مطالب بتأجيل تطبيق التعرفة الكهربائية إلى بعد رمضان

الدغمي يطلب التسجيل لانتخاب لجنة صحة وبيئة جديدة

الإثنين، 28-03-2022 02:33 م

انتحار مباشر على إنستغرام.. مقتل طفلين خلال اللعب بمسدس في أمريكا-صورة

6201827234258171


الوكيل الإخباري - في حادثة مأساوية وغريبة، توفي طفلان بجريمة انتحار بثت على الهواء مباشرة عبر تطبيق إنستغرام، خلال حفلة عيد ميلاد في سانت لويس بالولايات المتحدة.

وأفادت الشرطة أن طفلة تبلغ من العمر 12 عاماً قتلت ابن عمها البالغ من العمر 14 عاماً، قبل أن تنتحر خلال حفلة عائلية.

اضافة اعلان


فقد بثت الحادثة على إنستغرام مباشرة حيث كان الطفلان، باريس هارفي وكوارون هارفي، يصنعان مقطع فيديو معاً ويلعبان بمسدس،

 


من جهتها، قالت شينيس هارفي، والدة باريس إنها "لم تكن جريمة قتل. ولم يكن انتحاراً. كان حادثاً غريباً"، على حد تعبيرها.


بدورها، أوضحت سوزان دايسون، جدة الفتاة الميتة أن "الطفلين لم يكونا يتجادلان أو أي شيء من هذا القبيل"، وتابعت "كانا يلعبان بمسدس بينما لم يكن عليهما أن يفعلا ذلك". وأضافت "أعتقد أن المسدس انفجر عن طريق الخطأ".


وقالت إن الاثنين كانا في حفلة عيد ميلاد لأفراد الأسرة، عندما دخلا الحمام للتصوير أمام المرآة، وذلك عندما حدثت المأساة، وفقا لما نقله موقع العربية نت.
إلى ذلك، أوضحت الأسرة أن الطفلين كانا مقربين جداً لدرجة أنهما كانا مثل "الأخ والأخت"، وعادة ما يتجولان معاً أو يصنعان مقاطع فيديو.

 


 

 

البيان  

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
0e62ab86-c7bc-479e-97a6-ac640bdad32e

العثورعلى جثة مواطن داخل سيارة بساحة ترابية في الكويت

12eaf41b-d4da-418a-ae23-47500ae4b988

انتحار طبيب بريف دمشق بسبب خلاف مع زوجته

7202029194850925

حكم نهائي بإعدام نجل فنان مصري شهير في جريمة قتل - صورة

623df2fe4236045f7f0b03b2

الكويت.. مقيم سوداني يقتل زوجته ويسلم نفسه للشرطة

8

تونس..خمسيني يضرم النار في نفسه

image (1)

شاب يقتل أمه ببندقية ويصيب والده في جريمة مروعة في السعودية

أخبار متعلقة
8

تونس..خمسيني يضرم النار في نفسه

image (8)

أستراليا.. رجل يقتل طليقته وأولاده الثلاثة حرقاً بالبنزين ثم ينتحر

image

مصر.. تفاصيل فاجعة حول انتحار طالبة بطريقة مأساوية

image (3)

تركت رسالة داخل الكشكول..انتحار طالبة من شرفة الفصل في مصر

KF9R3

مصر..شاب ينهي حياته بعد 30 دقيقة من زفافه

suicide

مصر.. انتحر ابنها بحبة الغلة فقتلت نفسها بعد ساعتين من رحيله