انتحار ممثلة عربية شابة يهز الوسط الفني - صورة

الوكيل الاخباري - انتحرت الممثلة التونسية الشابة، عبير شعبان، أمس الجمعة، حيث تم العثور عليها في منزلها جثة هامدة.
وقالت إذاعة "بنزرت إف إم إن" إن حادث انتحار شعبان هز الوسط الفنى فى تونس، وقال مصدر أمنى إنه تم العثور على شعبان جثة هامدة في منزلها بمدينة قربة بمحافظة نابل شمال شرق البلاد، بعد أن انتحرت.
انتحار الفنانة التونسية #عبير_شعبان#صحيفة_الخليج pic.twitter.com/Ie2uLraCFi— صحيفة الخليج (@alkhaleej) October 9, 2020
يشار إلى أن شعبان كانت قد شاركت فى العديد من الأعمال الدرامية والمسرحية في تونس، ولديها جمهورها الخاص الذي أصيب بصدمة كبيرة بسبب إعلان خبر انتحارها.
المصدر : سبوتنك