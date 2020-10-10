انتحار ممثلة عربية شابة يهز الوسط الفني - صورة

الوكيل الاخباري - انتحرت الممثلة التونسية الشابة، عبير شعبان، أمس الجمعة، حيث تم العثور عليها في منزلها جثة هامدة.

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وقالت إذاعة "بنزرت إف إم إن" إن حادث انتحار شعبان هز الوسط الفنى فى تونس، وقال مصدر أمنى إنه تم العثور على شعبان جثة هامدة في منزلها بمدينة قربة بمحافظة نابل شمال شرق البلاد، بعد أن انتحرت.



وقالت صحيفة "المستقبل" إنه تم فتح تحقيق في ملابسات الوفاة، وأسباب إقدام الفنانة الشابة التي لم تتجاوز الثلاثين من عمرها على الانتحار.



يشار إلى أن شعبان كانت قد شاركت فى العديد من الأعمال الدرامية والمسرحية في تونس، ولديها جمهورها الخاص الذي أصيب بصدمة كبيرة بسبب إعلان خبر انتحارها.







المصدر : سبوتنك







