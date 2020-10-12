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الإثنين، 12-10-2020 11:27 ص

انفجار بطارية هاتف في وجه صاحب محل بالسعودية - فيديو

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الوكيل الاخباري – رصدت كاميرا مراقبة، انفجار بطارية هاتف جوال في وجه أحد أصحاب محال صيانة الجوالات بمدينة تبوك، شمالي السعودية.

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وقال محمد الحربي صاحب المحل إن: الحادث وقع أثناء فحصه لهاتف أحد الزبائن، موضحا أنه شعر بوجود مشكلة في بطارية الهاتف، وعندما بدأ في فحصه انفجر في وجهه، بحسب صحيفة "سبق" السعودية، الأحد.

 


وعن الأضرار التي لحقت به جراء الحادث قال الحربي إنه تعرض لإصابات طفيفة، لكن الانفجار كاد أن يتسبب في احتراق المحل.


ووجه الحربي نصيحة للزبائن باقتناء البطاريات الأصلية، والبعد عن المقلدة، مشيرا إلى أن بطارية مقلدة كانت سببا في الانفجار الذي تعرض له.

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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