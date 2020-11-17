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الثلاثاء، 17-11-2020 10:53 ص

انفجار شاحنة للغاز المسال في المكسيك يتسبب بوفاة 13 شخصا - فيديو

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الوكيل الاخباري - انفجرت شاحنة لنقل الغاز المسال، يوم الاثنين، مما أسفر عن وفاة ما لا يقل عن 13 شخصا في ولاية ناياريت بغرب المكسيك.

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وأظهرت مقاطع فيديو وصور لمكتب المدعي العام في ناياريت، أن الشاحنة تحطمت وانفجرت على طول الطريق السريع الذي يربط بين عاصمة الولاية تيبيك وجوادالاخارا في ولاية خاليسكو الغربية.


 وأثر الانفجار على ثلاث سيارات أخرى عثرت فيها السلطات على جثث 12 شخصا، فيما عثر على جثة ثالثة على الطريق يشتبه في أنها تخص السائق أو مساعده، وفقا لشبكة "أي بي سي".

 


وكشف بيان لأمانة ناياريت للأمن وحماية المواطنين، أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الشاحنة كانت تسير نحو غوادالاخارا عندما فقد السائق السيطرة على عجلة القيادة قبل أن تنقلب وتنفجر بالقرب من بلدة جالا جنوب ناياريت بالقرب من حدودها مع خاليسكو.


وأظهرت لقطات فيديو بثتها محطة التلفزيون المحلية، أن الانفجار أدى إلى إطلاق عمود هائل من النار ثم دخان أسود، فيما بعد بينما خرج الناس من سياراتهم هربا إلى ملاذ آمن.

 



وقال مسؤولون في ناياريت، إن "رجال الإنقاذ نقلوا امرأة تبلغ من العمر 31 عاما إلى مستشفى في تيبيك بعد أن أصيبت بحروق شديدة في جسدها".


وذكر التقرير، أن "الانفجار غطى منطقة تبلغ مساحتها نحو هكتارين، حيث تضررت أربع سيارات بالكامل شاحنة صهريج وسيارتان صغيرتان وشاحنة".

 

 

 

المصدر : سبوتنك




 




 

 


 

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