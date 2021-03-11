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الخميس، 11-03-2021 10:01 ص

انفجار شاحنة محملة بـ 400 أسطوانة غاز في مصر.. وتصرف غريب من السائق - فيديو

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الوكيل الاخباري - انفجرت، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، شاحنة محملة بأكثر من 400 أسطوانة غاز بوتاغاز، في محافظة أسيوط، جنوبي مصر.

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وبحسب موقع "اليوم السابع" المصري، تلقت محافظة أسيوط إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة يفيد انفجار سيارة نقل محملة بأسطوانات البوتاغاز، وانفجار جميع محتوياتها في طريق بني غالب في مركز أسيوط.


وقال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن قوات الحماية المدنية والإطفاء تمكنت من السيطرة على الانفجار دون أية إصابات أو خسائر بشرية.


ولفت إلى أن سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء انتقلت على الفور إلى مكان الحادث، وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء كبيرة الحجم، وفرض طوق أمني حول المنطقة وعمل تحويلات مرورية.

 



أصدر المحافظ تعليماته بتشكيل لجنة لعمل تقرير عن الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعرفة سبب الحادث وملابساته بالتنسيق مع الجهات الأمنية لمنع تكرار الحادث مرة أخرى حماية لأرواح المواطنين.


ومن جانبه قال المهندس نبيل الطيبي، سكرتير مساعد أسيوط، إن السائق هو المتسبب في الحادث، ونقل موقع "فيتو" المصري، إن "سائق السيارة المحملة بأسطوانات البوتاغاز وراء وقوع الحادث، حيث قام أثناء توقفه بطريق قرية جحدم بسبب عطل بالسيارة بإشعال النيران في إطار السيارة لمساعدته في إنارة الطريق".


وأضاف: "شرر ناري من الإطار المشتعل أدى إلى اشتعال الحريق في أنبوبة ومنها لباقي الأنابيب وأحدث ذلك انفجارات متتالية مما أثار الرعب لأهالي المنطقة".


 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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