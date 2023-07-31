الإثنين 31-07-2023
الوكيل الاخباري

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

وفيات الاثنين 31 / 7/ 2023

الأرصاد تكشف تفاصيل ارتفاع درجات الحرارة اليوم

قانونية النواب تواصل مناقشة "معدل السير" اليوم

البنك المركزي الأوروبي يدرس رفع الفائدة أو تعليق زيادتها

الطاقة توضح حول برنامج دعم الطاقة الشمسية للمنازل

مجلس النواب ونظيره العراقي يؤكدان عمق العلاقة بين البلدين

محافظ عجلون يؤكد أهمية التشاركية بين القطاعين العام والخاص

الأمن يحذر الأردنيين من هذا الأمر على الإنترنت

السير تكشف سبب حادث دراجة أودى بحياة شاب في عمّان

الإثنين، 31-07-2023 06:25 ص

انهوا حياته .. السلطات العراقية شكلت صدمة بعد إزالة الستار عن هوية الجاني

9


الوكيل الاخباري - أعلن جهاز الـ"آسايش" أمن إقليم كردستان العراق، يوم الاحد، إلقاء القبض على 3 متهمين على خلفية قيامهم بقتل شخص في حي سرجنار في مدينة السليمانية الشهر الماضي.

اضافة اعلان


وجاء في بيان "للأسايش" نشرت تفاصيله وكالة "شفق نيوز"، "بعد إجراء التحقيقات والحصول على المعلومات الدقيقة واستحصال قرار قاضي التحقيق، تمكنت عناصر جهاز من إلقاء القبض على مرتكبي جريمة قتل المجنى عليه صمد عارف محمد البالغ من العمر 41 عاما، والذي قتل ليلة 6 يونيو 2023 داخل منزله في حي كرده براوكه بأربع طلقات نارية.


وأشار البيان إلى أن تحقيقات "الأسايش" كشفت أن زوجة المجنى عليه هي من خططت للجريمة بالتعاون مع متهمين اثنين آخرين نفذا عملية القتل.
وأفاد الجهاز بأن سبب الجريمة يعود إلى مشكلة اجتماعية.


ولفت البيان إلى أن المتهمين الثلاثة محتجزون بأوامر قضائية استنادا للمادة 406 من قانون العقوبات العراقي.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6

قطع أوصال والدته وأنهى حياتها .. الشرطة في بلجيكا تكشف التفاصيل

417962_36_1690617140

كشف ملابسات العثور على شاب مصري مقتولاً في ايطاليا

٥

تفاصيل وفاة شاب خلال حفل خطوبته في مصر

١١

مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار بمنزل بألمانيا

م

بينهم رضيع.. مأساة عائلة واحد مكونة من 5 أشخاص تهز مصر

م

صورة تعصر القلب للطفل العراقي الذي تعذب حتى الموت