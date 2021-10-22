انهيار أتربة على شخص في اربد



الوكيل الاخباري - أنقذت كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب اربد وبإسناد من فريق البحث والإنقاذ ظهر اليوم الجمعة شخصا انهارت عليه أتربة أثناء قيامه بإعمال إنشائية في لواء الطيبة غرب مدينة اربد , مما أدى إلى إصابته بكسور وجروح في مختلف أنحاء الجسم .



وقال مصدر أمني أن كوادر الدفاع المدني عملت على تحرير المصاب باستخدام المعدات المتخصصة بمثل هذه الحوادث وإزالة الأتربة والردم بينما تولت فرق الاسعاف تقديم الإسعافات الأولية للمصاب في موقع الحادث ونقله إلى مستشفى الأميرة بسمة التعليمي وحالته العامة متوسطة .

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