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الخميس، 09-09-2021 09:32 ص

انهيار بناية مكونة من 4 طوابق في مصر

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الوكيل الإخباري - انهارت بناية مكونة من أربعة طوابق في منطقة حي غرب شبرا الخيمة، شمالي العاصمة المصرية القاهرة . 

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بناية مكونة من أربعة طوابق في منطقة حي غرب شبرا الخيمة، شمالي العاصمة المصرية القاهرة . 

وقال موقع "سكاي نيوز عربية"، إن العقار "انهار بالكامل وبشكل مفاجئ"، وأنه كان يوجد سكان داخله لحظة الانهيار.


وبحسب الشهود ومصدر أمني، فإن قوات الحماية المدنية تعمل على رفع الأنقاض بحثا عن ضحايا، فيما لم يتم تسجيل استخراج أية ضحية حتى الآن.


وقال المصدر الأمني، إنه حسب المعلومات الأولية، فإن العقار "قديم ومتهالك، ويبدو أنه تمت فيه بعض الترميمات مؤخرا، مما أثر على أساساته"، مضيفا أن "تحقيقات النيابة في الواقعة ستكشف كافة الملابسات بعد رفع الأنقاض والبحث عن وجود ضحايا من عدمه".


وفور وقوع الحادث، تداول مغردون صورا للعقار المنهار بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين المسؤولين بضرورة بحث أزمة العقارات المتهالكة والمخالفة، التي تحصد الأرواح بشكل مستمر.

 

المصدر - البيان

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