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الإثنين، 24-07-2023 10:02 ص

انهيار مبنى سكني في مصر

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الوكيل الإخباري - انهار بيت مكون من طابقين، الأحد، في قرية الدوية التابعة لمركز بني سويف جنوب العاصمة المصرية القاهرة، دون وقوع خسائر بشرية أو إصابات.

وذكر موقع "اليوم السابع" أنه "جرى إخلاء المنزل قبل انهياره، وهو مبنى من الطوب اللبن وجذوع النخيل والخشب".

وقال إنه تم "قطع المياه والكهرباء عنه، ومعاينة المنازل المجاورة، لبيان وجود تصدعات من عدمها".

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وتتكرر حوادث انهيار العقارات في مصر، وفي 17 يوليو الحالي، قتل ثمانية أشخاص وأصيب أربعة آخرون جراء انهيار عقار سكني مكون من أربعة طوابق بمنطقة حدائق القبة شرق القاهرة.

 

الحرة

 




 

 


 

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