انهيار مبنى في مصر والأمن يبحث عن الضحايا - فيديو

الوكيل الإخباري - شهدت منطقة الدخيلة غرب الإسكندرية في مصر انهيار مبنى من 3 طوابق، أسفر عن إصابة 4 أشخاص وأنباء عن وجود عائلة تحت الأنقاض.

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وأخرجت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية طفلة على قيد الحياة من أسفل مبنى الدخيلة المنهار غرب الإسكندرية، وما زال البحث جاريا عن باقي الضحايا.



وشهدت الإسكندرية انهيار مبنى قديم مأهولا بالسكان ومكون من 3 طوابق ودور أرضي بمنطقة الدخيلة الجبلية بحي العجمي غرب الإسكندرية، وأسفر الانهيار عن إصابة 4 أشخاص بجروح وكسور وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى.





المصدر : روسيا اليوم