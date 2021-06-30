الأربعاء 30-06-2021
الوكيل الاخباري

ولي العهد يعلن تلقي أكثر من 111 ألف شخص لقاح كورونا في الأردن الأربعاء

رئيس الوزراء يصدر أمر الدّفاع رقم 31

رئيس الوزراء يؤكد على عودة الموظفين للعمل بنسبة 100 بالمئة اعتبارا من الغد

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

تمديد العمل بمنح الخصم على الأبنية والأراضي

إعفاءات هامة من مجلس الوزراء للتخفيف عن المواطنين

111445 عدد من تلقوا اللقاح بالأردن اليوم

لجنة الاوبئة : المزج بين المطاعيم المضادة لكورونا تحت الدراسة ولم يُطبق بعد

جمع 5 آلاف عينة من مصانع ومنشآت اقتصادية بعد تسجيل إصابات في الكرك

عطلة في العراق بسبب درجات الحرارة

الأربعاء، 30-06-2021 09:24 م

انهيار مبنى في مصر والأمن يبحث عن الضحايا - فيديو

60dc76f44c59b755924d5eed
من المصدر


الوكيل الإخباري - شهدت منطقة الدخيلة غرب الإسكندرية في مصر انهيار مبنى من 3 طوابق، أسفر عن إصابة 4 أشخاص وأنباء عن وجود عائلة تحت الأنقاض.

اضافة اعلان

 

وأخرجت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية طفلة على قيد الحياة من أسفل مبنى الدخيلة المنهار غرب الإسكندرية، وما زال البحث جاريا عن باقي الضحايا.


وشهدت الإسكندرية انهيار مبنى قديم مأهولا بالسكان ومكون من 3 طوابق ودور أرضي بمنطقة الدخيلة الجبلية بحي العجمي غرب الإسكندرية، وأسفر الانهيار عن إصابة 4 أشخاص بجروح وكسور وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى.

 


 

المصدر : روسيا اليوم 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
الامن

القبض على شخص قتل فتاة اسيوية والقى جثتها في منطقة خالية

6202129174410577671004

بالصور.. 29 إصابة بحادث تصادم قرب جسر البيبسي

6202121234322344106357

الدفاع المدني يتعامل مع حريق بعمارة في منطقة السابع

ww

حريق يأتي على منزل بشارع عبدالله غوشة في عمان

1566832_0

فيديو مؤلم.. شابان سحلا سيدة مصرية لخلافات مع جارتها!

AdobeStock_234560878

ريموت تليفزيون ينهي حياة طفلة بريطانية.. تفاصيل صادمة! - صور

أخبار متعلقة
AdobeStock_234560878

ريموت تليفزيون ينهي حياة طفلة بريطانية.. تفاصيل صادمة! - صور

thumbs_b_c_3db011b0e5e057a6123cc37d5e026622

كلب حراسة يكشف تفاصيل جريمة مروعة تهز العاصمة بغداد - صور