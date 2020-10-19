انهيار موقف سيارات في السعودية ونجاة شخص من الموت بإعجوبة - فيديو

الوكيل الاخباري – انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، فيديوهات لانهيار المواقف المخصصة للسيارات في أحد الأبراج بمدينة الخبر السعودية.
ووثقت الفيديوهات عمليات الانهيار التي حلت بالمواقف والسيارات.
شاهد ..— صوت الشرقية (@Sharqiya_Voice) October 18, 2020
إخراج الحالة المحتجزة من تحت أنقاض المواقف المنهارة في #الخبر
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#الخبر— وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) October 18, 2020
انهيار ارضي بمواقف للسيارات يتبع برج مازن السعيد في الخبر والجهات الأمنية تباشر الواقعة. pic.twitter.com/KJhIS3mFyB
أمين الشرقية يتفقد موقع انهيار مواقف أحد الأبراج التجارية بالخبر و يوجه بتوفير جميع الإمكانيات لرفع الأنقاض https://t.co/9bzNSktLsE pic.twitter.com/1nJi90rMV2— صوت الشرقية (@Sharqiya_Voice) October 18, 2020
المصدر : سبوتنك