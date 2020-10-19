انهيار موقف سيارات في السعودية ونجاة شخص من الموت بإعجوبة - فيديو

الوكيل الاخباري – انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، فيديوهات لانهيار المواقف المخصصة للسيارات في أحد الأبراج بمدينة الخبر السعودية.

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ووثقت الفيديوهات عمليات الانهيار التي حلت بالمواقف والسيارات.







إخراج الحالة المحتجزة من تحت أنقاض المواقف المنهارة في



pic.twitter.com/5IczFWj91P شاهد ..إخراج الحالة المحتجزة من تحت أنقاض المواقف المنهارة في #الخبر October 18, 2020

وبحسب شهود عيان، وقع الانهيار في أبراج "مازن السعيد".

#الخبر



انهيار ارضي بمواقف للسيارات يتبع برج مازن السعيد في الخبر والجهات الأمنية تباشر الواقعة. انهيار ارضي بمواقف للسيارات يتبع برج مازن السعيد في الخبر والجهات الأمنية تباشر الواقعة. pic.twitter.com/KJhIS3mFyB October 18, 2020

ووثق أحد مقاطع الفيديوهات، نجاة شخص بأعجوبة عقب انهيار كل ما حوله، بينما كان واقفا على السلم الذي لم ينهار.

pic.twitter.com/1nJi90rMV2 أمين الشرقية يتفقد موقع انهيار مواقف أحد الأبراج التجارية بالخبر و يوجه بتوفير جميع الإمكانيات لرفع الأنقاض https://t.co/9bzNSktLsE October 18, 2020



