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الإثنين، 19-10-2020 09:49 ص

انهيار موقف سيارات في السعودية ونجاة شخص من الموت بإعجوبة - فيديو

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الوكيل الاخباري – انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، فيديوهات لانهيار المواقف المخصصة للسيارات في أحد الأبراج بمدينة الخبر السعودية.

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ووثقت الفيديوهات عمليات الانهيار التي حلت بالمواقف والسيارات.

 


وبحسب شهود عيان، وقع الانهيار في أبراج "مازن السعيد".

 



ووثق أحد مقاطع الفيديوهات، نجاة شخص بأعجوبة عقب انهيار كل ما حوله، بينما كان واقفا على السلم الذي لم ينهار.

 

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

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