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الإثنين، 28-02-2022 11:55 ص

باكستانيان يسرقان حقلا نفطيا في الكويت

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الوكيل الإخباري - يتحرّى رجال المباحث الجنائية عن سائقي صهريج باكستانيين يعملان في شركة نفطية، بعدما تبيّن إقدامهما على سرقة كميات كبيرة من مادة الديزل تُقدّر بنحو 4000 ليتر من أحد الحقول في منطقة الصبية، فيما يتحرون أيضاً عن سارقي كيبلات كهربائية من الحقل ذاته في قضية منفصلة.

وبحسب صحيفة «الراي» بدأت القضية بعدما اكتشف المشرفون على أحد الحقول النفطية في منطقة الصبية نقصاً في كمية الديزل الذي يُستخدم في تشغيل مكائن خاصة للحقل.

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وبعد التحقيق الداخلي لشركة النفط توصّلوا إلى السارقين، فتقدّم مواطن، وهو الممثل القانوني للشركة إلى مخفر المنطقة، مبلّغاً عن السرقة، موجهاً الاتهام إلى باكستانيين، قدّم بياناتهما بالكامل، وهما يعملان سائقي صهريج، فسجلت قضية أُحيلت إلى النيابة التي أمرت المباحث الجنائية بالبحث والتحري وضبط السائقين والمسروقات.

 

الامارات اليوم 

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